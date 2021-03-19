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пятница, 19 марта 2021 21:00

Что нужно знать о будущем мегапротивостоянии в боксе

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Что нужно знать о будущем мегапротивостоянии в боксе
Тайсон Фьюри попытается стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Фото: Gettyimages.com

Объявили о подписании контракта на проведение двух боев между лидерами супертяжелой весовой категории, британцами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. Напряженные переговоры между промоутерами относительно объединения титулов в хевивейте длились с января этого года. В конечном итоге в прошлую субботу была поставлена последняя подпись в контракте.

Если ничего чрезвычайного не случится, вскоре нас ожидают два самых громких боксерских поединка последних лет. Впервые за более чем 20 лет, в супертяжелом весе появится абсолютный чемпион мира. Последним был тоже британец - Леннокс Льюис. Этот статус был за ним в период с ноября 1999-го до апреля 2000 года.

Новость о подписании контракта появилась всего через несколько дней после того, как Фьюри выразил разочарование переговорами, рассказал, что прекратил тренировки, отдыхает и выпивает до 7-ми литров пива в день.

"Вы никогда не поймете Тайсона, - отреагировал на эту новость Эдди Хирн, промоутер Джошуа. - Это могут быть "игры разума". У него мог быть плохой день. Он мог быть немного злой. Или просто пошутить".

Ожидается, что в течение месяца стороны достигнут договоренности о месте и дате первого боя, приемлемые для обоих бойцов. По некоторым данным, если в течение этого времени не удастся договориться, то контракт может быть разорван

Планируется, что два поединка состоятся в этом году. Первый бой между чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри и обладателем титулов WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа хотят провести в июне-июле, матч-реванш идеально - в ноябре-декабре. Согласно контракту, гонорар в первом поединке разделится поровну между соперниками. Во втором - победитель первого боя получит 60%. За первый поединок соперники получат $100-140 млн каждый.

Ожидается, что в течение месяца стороны достигнут договоренности о месте и дате первого боя, приемлемые для обоих бойцов. По некоторым данным, если в течение этого времени не удастся договориться, то контракт может быть разорван.

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Будущие соперники владеют выдающимися антропометрическими данными. Рост Фьюри 206 см, размах рук - 216 см. Джошуа уступает ему на 8 см в обоих компонентах.
32-летний Фьюри является непобедимым на профи-ринге. Он выиграл 30 боев, 21 нокаут, и один закончил вничью - первый бой с американцем Деонтеем Уайлдером в декабре 2018-го.

31-летний Джошуа имеет одно поражение - от американца Энди Руиза-младшего в июне 2019-го. Того же года в декабре он его "закрыл" и вернул себе три титула.
Пропуском на чемпионский уровень для обоих стал бой против Владимира Кличко. В ноябре 2015-го Фьюри в нудном и тягучем бое победил украинца по очкам, забрал у него три титула и завершил "эру Кличко". В апреле 2017-го Джошуа нанес второе подряд поражение Кличко-младшему и отправил того на спортивную пенсию. Их встреча стала одной из наиболее зрелищных в хевивейте за последние два десятилетия.

Джошуа - позитивный персонаж, пример для подражания, дисциплинированный, "режимщик", сторонник здорового образа жизни и правильного питания. Фьюри - острый на словцо "трештокер", любитель гамбургеров, пива, виски, а временами и наркотиков

Невероятно захватывающим моментом будущего противостояния будет то, что соперники - полные антагонисты, абсолютно противоположные личности, совсем разные по манере боксеры. Джошуа - позитивный персонаж, пример для подражания, дисциплинированный, "режимщик", сторонник здорового образа жизни и правильного питания. Фьюри - острый на словцо "трештокер", любитель гамбургеров, пива, виски, а временами и наркотиков. Джошуа - боксер с хорошей классической школой, который действует четко согласно разработанному плану на бой. Фьюри - импровизатор и актер в ринге, "прочитать" которого крайне трудно.

Фьюри - фаворит. Но это ничего не значит. Первый бой может закончиться как угодно. Джошуа владеет невероятно мощным ударом с обеих рук, у него разрушительный прямой правой. А особенно опасен правый апперкот - его он умело "прячет" во время своих контратак, пробивая встречный. Апперкот может стать главным оружием Джошуа в бою на ближней дистанции и в разменах. А еще можно ожидать от Джошуа многочисленных ударов по корпусу. Фьюри же, который не владеет настолько мощным панчем, как Джошуа, будет пытаться действовать с дистанции, сбивать соперника с прицела, быть активнее и задавать тон боя.

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Победитель первой встречи между Фьюри и Джошуа очень вероятно оставит пояс WBO вакантным. В повторном поединке между ними на кону будет стоять уже три титула. Подписание контракта на бой Фьюри - Джошуа открыло дорогу для завершения соглашения между командами Александра Усика и британца Джозефа Джойса. Вероятно, летом боксеры разыграют "временный" титул, который станет полноценным после того, как от него откажется победитель мегафайта Фьюри - Джошуа. Если все пойдет по плану, в следующем году победители пар Фьюри - Джошуа и Усик - Джойс опять встретятся в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Автор: Василий Танкевич
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Дата
19
марта

Американский боксер нокаутировал соперника раньше, чем его секундант начал смотреть бой

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