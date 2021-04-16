Стало известно, когда Яремчук покинет "Гент"

Форвард сборной Украины и бельгийского "Гента" 25-летний Роман Яремчук сменит команду к старту Евро-2020/21.

Украинский нападающий хочет поехать на финальную часть Евро уже понимая собственное будущее, сообщает HLN.

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"Гент" на фоне таких пожеланий Романа определился с финансовой стороной вопроса. "Буйволы" хотят выручить за трансфер около € 20 млн, а минимальная сумма - € 15 млн.

Роман Яремчук присоединился к "Генту" в 2017 году с "Динамо". Контракт Романа с бельгийцами действуюет до 2025 года, а портал Transrermarkt оценивает его в €13 млн.

В нынешнем сезоне нападающий провел 36 матчей, в которых отличился 6 ассистов и 18 голами.

Евро-2020 для Украины начнется 13 июня матчем с Нидерландами. В группе С "сине-желтые" также сыграют с Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня).