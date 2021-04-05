Яремчук опозорился в чемпионате Бельгии

Роман Яремчук выступает в Бельгии с 2017 года. Фото: Кaagent.be

В матче 32-го тура чемпионата Бельгии "Стандард" дома победил "Генк" - 2:1.

Гости забили первыми, но после перерыва дважды пропустили и не смогли отыграться.

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Одним из антигероев матча стал форвард сборной Украины и "Гента" Роман Яремчук. Украинский нападающий не реализовал пенальти в середине 1-го тайма. Яремчук не смог переиграть вратаря соперника.

По оценкам статистического портала WhoScored, Яремчук получил самую низкую оценку в составе своей команды - 5,6.

Другой украинец "Гента" Роман Безус вышел на замену во 2-м тайме.

"Гент" занимает 10-е место в турнирной таблице. Лидером чемпионата "Бельгии" остается "Брюгге". 10 апреля "Гент" проведет домашний матч против "Шарлеруа". Начало игры в 21:45.