Украинец провел лучший матч в чемпионате Бельгии

Роман Безус забил первые мячи в чемпионате. Фото: walfoot.be

"Гент" в матче 33 тура чемпионата Бельгии разгромил "Шарлеруа" – 4:0.

Дубль в матче оформил полузащитник Роман Безус. Он забил дважды за четыре минуты. Одной голевой передачей в матче отличился Роман Яремчук. Кроме того форвард сборной Украины заработал желтую карточку.

Это первые голы Безуса в чемпионате Бельгии в нынешнем сезоне. Также на его счету пять голевых передач.

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"Гент" идет 9-м в таблице. Лидирует "Брюгге" Эдуарда Соболя, который недавно продлил контракт из бельгийским клубом.