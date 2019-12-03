Стало известно, какую команду хочет тренировать Почеттино

Почеттино уволили из "Тоттенхэма" после провального старта сезона. Фото: рейтер

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино хочет возглавить "Манчестер Юнайтед"

Аргентинец активно связывают с возможным назначением в "МЮ" после его увольнения из "Тоттенхэма" в ноябре, где его сменил бывший главный тренер манкунианцев Жозе Моуриньо.

Именно Почеттино называли главным претендентом на тренерское кресло "Юнайтед" после освобождения Моуриньо в декабре прошлого года, но работу получил Оле-Гуннар Сульшер после удачного периода у руля команды в качестве временного наставника, пишет "Спортарена"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ибрагимович определился с новым клубом



4 декабря "Манчестер Юнайтед "и" Тоттенгем" встретятся на поле в рамках чемпионата Англии. Начало игры - в 21:30 по киевскому времени.