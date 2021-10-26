Стало известно, какую цель ставит себе "Металлист"

Александр Кучер возглавляет "Металлист" с 2020 года. Фото: ФК "Динамо" Киев

Возрожденный "Металлист" ставит себе задачу играть в Лиге Европы.

Президент харьковского клуба Александр Ярославский сначала хочет увидеть команду в Лиге Европы, а уже потом будут думать о Лиге чемпионов.

"Пока мы целимся в Лигу Европы. А потом - Лига чемпионов. Какой солдат не хочешь стать генералом? Бюджет клуба? Не планируем тратить большие деньги. Цель - стать классной командой, которая может соперничать с сильными соперниками.

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Тогда мы конкурировали с "Эвертоном", "Галатасараем", "Байером". Выходили из первых мест в группе.

Состав должен быть таким, чтобы не стыдно было на трибунах", - сказал Ярославский в эфире канала "Бомбардир".

После первого круга "Металлист" является лидером первой лиги. Команда Александра Кучера на семь очков опережает "Кривбасс". В следующем туре харьковчане сыграют против "Колоса" в рамках Кубка Украины.