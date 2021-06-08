Стало известно, какой клуб хочет подписать Селезнева

Евгений Селезнев остался без клуба. Фото: Иnstagram / e_seleznev

Середняк УПЛ ФК "Львов" заинтересован в услугах бывшего форварда сборной Украины 35-летнего Евгения Селезнева.

Скандального нападающего хочет видеть в команде тренер львовского клуба Анатолий Бессмертный, сообщает "ТаТоТаке".

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Другими претендентами на Селезнева являются новички УПЛ - "Черноморец", "Верес" и "Металлист-1925".

Футболист хочет остаться играть в Украине. Нападающему осталось забить девять голов, чтобы обойти Максима Шацких в списке лучших бомбардиров чемпионат Украины за всю историю.

Евгения Селезнева выгнали из "Колоса" за нарушение спортивного режима. Вторую часть сезона футболист был без игровой практики.

Селезнев известен своими выступлениями за "Шахтер", "Днепр", "Малагу", российскую "Кубань" и турецкие клубы.