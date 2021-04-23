Стало известно, каким будет формат следующего чемпионата Украины по футболу

УПЛ планирует увеличить количество участников следующего сезона. Фото: УПЛ

В чемпионате Украины по футболу сезона-2021/22 будет играть 16 клубов.

Команды сыграют по классической системе в два круга, рассказал исполнительный директор УПЛ Виталий Дикий.

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"Классическая схема – 16 клубов, два круга, осень-весна, 30 туров. Этот проект более или менее приемлемый, все клубы рассмотрели его и предварительно согласовали. Он еще нуждается в утверждении. Также мы ждем подтверждения от Комитета национальных сборных, чтобы он тоже согласовал этот проект.

После этого уже передадим проект в исполнительный комитет УАФ для окончательного утверждения календаря на следующий сезон. Были учтены обстоятельства, которые были у нас в этом году. Это больше касается зимнего периода, то есть сокращено количество туров в зимний период", — приводит слова Дикого "Футбол News".

В текущем чемпионате выступает 14 клубов. Одна команда вылететь из УПЛ, а три поднимутся из первой лиги. В сезоне 2019/20 было 12 команд. После матчей в два круга команды были разделении на две шестерки. В сезоне-2020\21 "Динамо" опережает "Шахтер" на десять очков за четыре тура до окончания чемпионата. Команде Луческу достаточно победить только в одном матче.