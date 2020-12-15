Стало известно, какие позиции "Динамо" планирует усилить зимой

Игорь Суркис и Мирча Луческу. Фото: ФК "Динамо" Киев

Во время зимнего трансферного окна "Динамо" планирует усилить позиции центрального защитника, опорного полузащитника и форварда.

Главный тренер Мирча Луческу и президент клуба Игорь Суркис пришли к согласию усиления команды на этих позициях, рассказал журналист Игорь Цыганик.

"В воскресенье Суркис встречался с Луческу, они долго говорили. Селекционная служба "Динамо" предложила кандидатуры на усиление. Среди этих кандидатур нет украинских футболистов.

Луческу и Суркис решили, что команде нужен опорный хавбек, центральный защитник и нападающий, который сразу начнет забивать", - сказал Цыганик в эфире "Цыганик Live".

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После 1-го круга УПЛ "Динамо" занимает 1-е место в турнирной таблице. В еврокубках команда смогла выйти в 1/16 Лиги Европы.