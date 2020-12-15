Стало известно, какие позиции "Динамо" планирует усилить зимой

 
Ексклюзивы
1/5
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 414
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 243
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 639
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 1260
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
1 Просмотров: 675
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
5 Просмотров: 4473
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4734
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1674
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 594
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 3501
Фото
Все фото
9
5
16
10
11
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Видео
Все видео
Полузащитник "Реймса" забил прямым ударом с углового в чемпионате Франции
Полузащитник "Реймса" забил прямым ударом с углового в чемпионате Франции
Месси спас "Барселону" от очередного позора
Месси спас "Барселону" от очередного позора
Стало известно, что кричал Луческу арбитру во время скандального матча "Динамо" - "Колос"
Стало известно, что кричал Луческу арбитру во время скандального матча "Динамо" - "Колос"
Дубль Роналду принес "Ювентусу" победу над "Дженоа"
Дубль Роналду принес "Ювентусу" победу над "Дженоа"
"Тоттенхэм" не смог стать единоличным лидером АПЛ
"Тоттенхэм" не смог стать единоличным лидером АПЛ
Интервью
1/5
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Просмотров: 423
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
Просмотров: 855
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Просмотров: 288
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Просмотров: 2277
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 1089
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
14 декабря 2020
Просмотров: 144
Наступним може стати Ібрагімович
Здається, нескінченне передавання "Золотого м'яча" від Мессі до Роналду і назад завершилося. Головний особистий приз світового футболу знову стає ...
вторник, 15 декабря 2020 09:15

Стало известно, какие позиции "Динамо" планирует усилить зимой

  Комментировать
Стало известно, какие позиции &quot;Динамо&quot; планирует усилить зимой
Игорь Суркис и Мирча Луческу. Фото: ФК "Динамо" Киев

Во время зимнего трансферного окна "Динамо" планирует усилить позиции центрального защитника, опорного полузащитника и форварда.

Главный тренер Мирча Луческу и президент клуба Игорь Суркис пришли к согласию усиления команды на этих позициях, рассказал журналист Игорь Цыганик.

"В воскресенье Суркис встречался с Луческу, они долго говорили. Селекционная служба "Динамо" предложила кандидатуры на усиление. Среди этих кандидатур нет украинских футболистов.

Луческу и Суркис решили, что команде нужен опорный хавбек, центральный защитник и нападающий, который сразу начнет забивать", - сказал Цыганик в эфире "Цыганик Live".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что нужно знать о соперниках "Динамо" и "Шахтера" в 1/16 Лиги Европы

После 1-го круга УПЛ "Динамо" занимает 1-е место в турнирной таблице. В еврокубках команда смогла выйти в 1/16 Лиги Европы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стало известно, какие позиции "Динамо" планирует усилить зимой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
декабря

Тело вождя едва поместилось в гроб

Самое читаемое
На YouTube набирает популярности &quot;голая йога&quot;, которую не блокирует модерация сервиса
На YouTube набирает популярности "голая йога", которую не блокирует модерация сервиса
3
 Просмотров: 27990
Байден победил окончательно
Байден победил окончательно Просмотров: 18649
У Зеленского раскритиковали снятие шляпы с главной елки страны
У Зеленского раскритиковали снятие шляпы с главной елки страны 8 Просмотров: 13664
Умер украинский композитор
Умер украинский композитор Просмотров: 12449
Стало известно, какую зарплату получает Тихановская
Стало известно, какую зарплату получает Тихановская Просмотров: 11988
Спорт
Зинченко хочет отомстить "Боруссии" за разгром "Шахтера"
Зинченко хочет отомстить "Боруссии" за разгром "Шахтера"
Ястремская заболела коронавирусом
Ястремская заболела коронавирусом Просмотров: 27
Полузащитник "Реймса" забил прямым ударом с углового в чемпионате Франции
Полузащитник "Реймса" забил прямым ударом с углового в чемпионате Франции
 Просмотров: 315
19-летний украинский талант переходит в "Андерлехт"
19-летний украинский талант переходит в "Андерлехт" Просмотров: 477
Что нужно знать о соперниках "Динамо" и "Шахтера" в 1/16 Лиги Европы
Что нужно знать о соперниках "Динамо" и "Шахтера" в 1/16 Лиги Европы
 Просмотров: 324
Больше всего комментируют
11
Активист рассказал, в чем Зеленский и Порошенко одинаковые
8
У Зеленского раскритиковали снятие шляпы с главной елки страны
5
В Израиле осудили инцидент с ханукией в Киеве. В МИД отреагировали на заявление
3
В Украину прибыл глава Европейского бюро ВОЗ
2
Джошуа нокаутировал Пулева: теперь в игру вступает Усик
Голосов: 75
Голосование Коли должен был выиграть "Золотой мяч-2020"?
  • 1) Роберт Левандовский
  • 2) Кевин де Брейне
  • 3) Мохаммед Салах
  • 4) Лука Модрич
  • 5) Месси/Роналду
Просмотреть