Стало известно, какие города примут матчи Евро вместо Бильбао и Дублина

Евро перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Фото: Reuters

УЕФА определился, кто заменит Бильбао и Дублин в проведении Евро-2020/21.

Испания не потеряет турнир. Бильбао заменит Севилья. Власти Андалусии заявили о готовности заполнить трибуны Олимпийского стадиона на 30% во время континентального первенства. Бильбао подобных гарантий не предоставил, сообщает официальный сайт УЕФА.

Таким образом, Севилья примет три матча группового раунда в группе E, а также один матч 1/8 финала.

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Матчи, которые должен был принять Дублин, перенесены в Санкт-Петербург и Лондон. В Санкт-Петербурге пройдут три поединка в группе B и матч 1/4 финала, в Лондоне - один из матчей 1/8 финала.

В качестве принимающего города также утвержден Мюнхен. Местные власти подтвердили, что все четыре матча Евро-2020 смогут посетить как минимум 14.5 тыс зрителей.

Евро-2020/21 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины проведет свои матчи в Амстердаме (против Нидерландов) и Бухаресте (против Северной Македонии и Австрии). Турнир впервые в истории должны были принять двенадцать разных городов. Теперь их осталось только десять.