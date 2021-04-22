Назвали зарплаты руководителей УЕФА

Александр Чеферин возглавляет УЕФА 5 лет Фото: Reuters

Президент УЕФА Александр Чеферин получил за сезон 2019/20 €2,19 млн зарплаты.

Стало известно, сколько получают руководители УЕФА, сообщает Calcio e Finanza.

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Руководитель союза имеет более €2 млн в год. Это на €450 тыс. больше по сравнению с сезоном 2018/19.

Генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис в этот период заработал €1,23 млн. Это на €164 тис больше, чем за предыдущий сезон. Но в сезоне 2019/20 Теодоридис не получил из-за пандемии коронавируса бонус в виде €320 тыс., что в итоге уменьшило общую сумму.

Также известен размер зарплат членов Исполнительного комитета УЕФА. Вице-президент получил €237,5 тыс. , а остальные члены - €152 тыс.

УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций - спортивная организация, управляющая футболом в Европе и некоторых западных регионах Азии. Она объединяет национальные футбольные ассоциации европейских стран и организует все европейские соревнования футбольных клубов и сборных команд, а также распределяет доходы от рекламы и трансляций между клубами и национальными ассоциациями, входящими в ее состав. Руководителем союза является Александра Чеферин, который занимает пост с 2016 года.