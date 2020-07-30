Стало известно, чем будет заниматься Михайличенко после отставки с поста тренера "Динамо"

Алексей Михайличенко почти год был тренером "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Бывший главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко станет спортивным директором клуба.

Экс-наставник "Динамо" вернется на должность, которую занимал до назначения на должность главного тренера.

"Михайличенко отдохнет и вернется на должность спортивного директора.

Я уговорил Михайличенко тогда возглавить команду в сложное время. Он знал команду, комплектовал ее. Я надеялся, что получится. Может, времени не хватило или какие-то другие обстоятельства помешали. Бессонов исполнял его обязанности. Я с людьми просто так не расстаюсь", - сказал президент "Динамо" Игорь Суркис во время презентации Луческу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: О чем говорил Луческу во время своей первой пресс-конференции во главе "Динамо"

Алексей Михайличенко работал главным тренером "Динамо" с августа 2019-го по июль 2020 года. Под его руководством динамовцы выиграли Кубок Украины и стали серебряным призером УПЛ.