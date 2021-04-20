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вторник, 20 апреля 2021 18:57

Стало известно, будет ли "Бавария" играть в Суперлиге

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Стало известно, будет ли &quot;Бавария&quot; играть в Суперлиге
"Бавария" продолжит играть в Лиге чемпионов. Фото: REUTERS

Чемпион Германии и действующий победитель Лиги чемпионов не будет участвовать в Суперлиге.

Мюнхенский клуб все устраивает в Лиге чемпионов и они ничего не планируют менять.

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"От имени правления могу прямо заявить, что "Бавария" не участвует в Суперлиге. "Бавария" солидарна с Бундеслигой. Для нас было и есть большим удовольствием играть в качестве представителя Германии в Лиге чемпионов.

Все мы до сих пор с удовольствием вспоминаем нашу победу в Лиссабоне в 2020 году - такой счастливый момент никогда не забывается. Для "Баварии" Лига чемпионов - лучшее клубное соревнование в мире", - заявил глава правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге в комментарии официальному сайту команды.

12 европейских клубов сообщили о формировании Суперлиги. Организаторами стали "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Милан", "Интер" и "Ювентус ".

УЕФА осудил инициативу и заявил, что клубам и футболистам, которые будут принимать участие в матчах Суперлиги, будет запрещено выступать во всех других турнирах под их эгидой.

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