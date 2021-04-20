Клопп раскритиковал создание Суперлиги

Юрген Клопп возглавляет "Ливерпуль" с 2015 года. Фото: Reuters

Наставник "Ливерпуля" 53-летний Юрген Клопп выступил против создания Суперлиги.

Немецкий тренер не обсуждал участие "Ливерпуля" в Суперлиге. Решение принадлежит руководителям клуба.

"В прошлом я уже критиковал Суперлигу, и моё мнение не изменилось. Впервые я узнал об этом вчера (19 апреля. - Gazeta.ua).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги

Это тяжелая ситуация. Людям не нравится, и я их понимаю. Большего сказать не могу, потому что ни я, ни игроки не были вовлечены в этот процесс. Мы не знали об этом. Теперь нужно подождать, как будет развиваться этот процесс.

Мне 53 года. С тех пор как я появился в профессиональном футболе, Лига чемпионов всегда существовала. Моя цель - тренировать в Лиге чемпионов, у меня нет претензий к этому турниру.

"Ливерпуль" как клуб - это не только отдельные решения руководства. Самая важная часть футбола - фанаты команды. Мы должны быть едины", - сказал Клопп в комментарии The Athletic.

12 клубов создали Суперлигу. Турнир должен стать заменой Лиги чемпионов. Клубы планируют начать Суперлигу в августе 2021 года. 20 команд будут разделены на две группы по 10 команд. За один сезон Суперлиги команды проведут 18-23 матче. Все клубы-члены при поступлении в Суперлигу получат до €350 млн каждый. Одним из вдохновителей Суперлиги считают президента "Реала" Флорентино Переса.