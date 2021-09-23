Стали известны судьи поединка Усик - Джошуа

Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: Instagram.com/usykaa

Судьи из США, Украины и Великобритании будут работать на поединке Александр Усик - Энтони Джошуа.

В ринге отработает британский рефери Майкл Александер. Судейским подсчетом займутся Виктор Фесечко из Украины, Ховард Фостер из Великобритании и американец Стив Вайсфелд, сообщает Vringe.com.

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Для Усика предстоящий бой станет первым титульным в супертяжелом весе. В случае победы украинец выигрывает чемпионские пояса WBA, WBO, IBF и IBO, которые принадлежат Джошуа.

Бой Усика и Джошуа состоится в субботу, 25 сентября, на стадионе "Тоттенхэма" в Лондоне. В Украине поединок будет эксклюзивно транслировать сервис MEGOGO.

В своем предыдущем поединке Усик по очкам одолел британца Дерека Чисору, а Джошуа нокаутировал болгарина Кубрата Пульева.