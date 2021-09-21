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вторник, 21 сентября 2021 13:26

Стало известно, сколько Джошуа получит за бой против Усика

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Стало известно, сколько Джошуа получит за бой против Усика
Энтони Джошуа хочет стать абсолютным чемпионом мира. Фото: REUTERS

Чемпион мира в супертяжелом весе 31-летний Энтони Джошуа получит солидное вознаграждение за следующий бой.

За поединок против украинца Александра Усика британец положит в карман $20,5 млн, сообщает The Mirror.

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Заработок Усика пока остается неизвестным. Промоутер украинского боксера Александр Красюк заявил, что его подопечный получит самый большой гонорар за всю карьеру.

Александр Усик и Джошуа выйдут на ринг 25 сентября в Лондоне, на арене стадиона "Тоттенхэм". Украинец попытается отобрать у британца пояса WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Для Усика предстоящий бой станет третьим в супертяжелом весе. В двух первых поединках в новой весовой категории украинец побеждал Чазз Уизерспуна и Дерека Чисору.

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