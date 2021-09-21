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вторник, 21 сентября 2021 09:29

"Хочу убрать его с дороги" - Джошуа не сомневается в победе над Усиком

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&quot;Хочу убрать его с дороги&quot; - Джошуа не сомневается в победе над Усиком
Энтони Джошуа хочет стать абсолютным чемпионом мира. Фото: REUTERS

Чемпион мира по версиям WBO / WBA / IBF / IBO в супертяжелом весе 31-летний Энтони Джошуа не сомневается в победе над Александром Усиком.

Британский боксер серьезно подходит к поединку против Усика.

"Усик? Все боксеры могут подниматься в весе. Некоторые чувствуют себя лучше с большим весом, они становятся сильнее и чувствуют себя свежее.

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В течение всего тренировочного лагеря я отрабатывал с левшами. Мне комфортно там, где я развиваюсь. Я поставил себя на край уязвимости, тренируясь перед боем с Усиком.

Мне нравится бросать вызов самому себе. Поэтому я хочу убрать Усика с дороги. Давайте посмотрим, где я нахожусь с точки зрения боксерских навыков и техники.

Усик - еще один великий чемпион на моем пути, отличный боец. Но я не боюсь давления. Это даже весело. С Усиком будет серьезный бой. Когда я выхожу на ринг, то стараюсь показать все, что умею ", - цитирует британца Sky Sports.

Поединок Усик - Джошуа состоится 25 сентября на арене "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне. На кону будут стоять чемпионские пояса в супертяжелом весе, которым владеет британец.

В последнем поединке Джошуа нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.

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