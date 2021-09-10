Стали известны сенсационные финалистки US Open

Лейла Фернандес победила беларуску Соболенко. Фото: Twitter WTA

Представительница Великобритании Эмма Радукану в полуфинале открытого чемпионата США обыграла греческую теннисистку Марию Саккари со счётом 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.

В финале Радукану встретится с канадской теннисисткой Лейлой Фернандес. В своём полуфинале Фернандес победила белоруску Арину Соболенко со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 6:4.

6 сентября представительнице Канады исполнилось 19 лет, а Радукану вышла в финал в возрасте 18 лет.

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Таким образом, они стали самыми молодыми финалистками турнира "Большого шлема" с 2004 года, когда 17-летняя Мария Шарапова выиграла Уимблдон. ранее Фернандес обыграла украинку Элину Свитолину.