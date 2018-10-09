Стал известен срок дисквалификации Суркиса, Хацкевича и Шабанова

Шабанов получил два матча дисквалификации

Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ вынес вердикт по матчу "Динамо" - "Арсенал".

КДК оштрафовал "Динамо" на 250 тыс. Грн за неподобающее поведение болельщиков. Также клуб предупрежден в нефинансовых санкциях в случае рецидивом.

Главный тренер киевлян Александр Хацкевич отстранен на 1 матч, Артем Шабанов - на 2 матча.

Президент клуба Игорь Суркис и администратор Виктор Капшур получили 3-матчевую дисквалификацию каждый.

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Братья Григорий и Игорь Суркисы продают киевское "Динамо" своему соратнику, народному депутату Нестору Шуфричу.