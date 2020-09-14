Стал известен победитель US Open

Доминик Тима стал первым австрийцем, который побеждал на US Open. Фото: REUTERS

Австрийский теннисист Доминик Тим стал победителем Открытого чемпионата США по теннису.

В финале турнира Тим победил представителя Германии Сашу Зверева - 3:2 (2:6, 4:6, 6:3, 6:3, 7: 6 (6))

Матч продолжался 4:00, а для определения победителя понадобились все пять сетов и тай-брейк, сообщает "24 канал"

Финал мужского US Open подарил всю напряжение, которое только может дать теннис. Победитель отыгрался со счета 0: 2, в пятом сете Тим подавал при счете 5: 3. А обладатель трофея в итоге определился аж на тай-брейке. Впервые на US Open судьба победителя турнира определялась на тай-брейке пятой партии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Осака одолела Азаренко в финале US Open

Для Доминика Тима победа на US Open стала дебютной в карьере. Прошлогодний победителем турнира был испанец Рафаэль Надаль.