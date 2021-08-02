Штаб сборной Украины был недоволен условиями подготовки к Евро - журналист

Между бывшим тренером сборной Украины Андреем Шевченко и Украинской ассоциацией футбола были недоразумения.
Штаб сборной был недоволен условиями подготовки к Евро-2020/21, рассказал журналист Владимир Зверов в эфире "ПРОФУТБОЛ Digital".
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"Есть информация, тренерский штаб сборной был недоволен условиями подготовки на Евро, которые предоставила УАФ.
Между сторонами были проблемы бытового характера", - сказал Зверов.
Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 года.
На Евро-2020/21 сборная Украины дошла до четвертьфинала, что является лучшим результатом для сборной Украины за всю историю.
Среди кандидатов на пост тренера сборной: Мирон Маркевич, Сергей Ребров, Алексей Михайличенко.
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