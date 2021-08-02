Штаб сборной Украины был недоволен условиями подготовки к Евро - журналист

Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

Между бывшим тренером сборной Украины Андреем Шевченко и Украинской ассоциацией футбола были недоразумения.

Штаб сборной был недоволен условиями подготовки к Евро-2020/21, рассказал журналист Владимир Зверов в эфире "ПРОФУТБОЛ Digital".

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"Есть информация, тренерский штаб сборной был недоволен условиями подготовки на Евро, которые предоставила УАФ.

Между сторонами были проблемы бытового характера", - сказал Зверов.

Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 года. На Евро-2020/21 сборная Украины дошла до четвертьфинала, что является лучшим результатом для сборной Украины за всю историю. Среди кандидатов на пост тренера сборной: Мирон Маркевич, Сергей Ребров, Алексей Михайличенко.