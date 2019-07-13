Шшевченко отдыхает на Барбадосе

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко вместе с супругой Кристен Пазик и детьми отдыхает на Барбадосе. Соответствующие фото появились на сайте lapresse.it.

Издание отмечает, что Шевченко активно проводит время с детьми: "Похоже, и на отдыхе Шевченко некогда расслабиться: надувные лодки, ведра для песка, купание.

Шева не останавливается ни на минуту". Отметим, что Шевченко уже далеко не впервые выбирает для отдыха именно Барбадос.

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Ближайший матч в рамках отбора на Евро-2020 сборная Украины проведет 7 сентября, когда сыграет с Литвой. После четырех поединков "желто-синие" набрали 10 очков и возглавляют свою отборочную группу.