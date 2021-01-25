Спарринг "Шахтера" отменили

Луиш Каштру работает в "Шахтере" с лета 2019 года. Фото: ФК "Шахтер"

Товарищеский матч "Шахтера" против "Марибора" отменен

Причиной этого послужила вспышка коронавируса в составе словенского клуба, сообщает официальный сайт "горняков"

Вместо контрольной встречи горняки проведут две тренировки.

На сборах в Турции подопечные Луиша Каштру провалы два спарринга. Сначала расписали ничью 1:1 с представителем Польши "Лехом", а потом не смогли обыграть чемпионат Болгарии "Лудогорец".

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26-го января "Шахтер" проведет товарищеский матч против представителя Северной Македонии "Силекс". Начало игры - в 10. 00.