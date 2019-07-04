Шовковский поделился эмоциями от путешествия по Европе

Шовковский начал и закончил путешествие в Киеве, а путешествовал на байке Венгрией, Австрией и Италией. ФОТО: FACEBOOK

Известный украинский голкипер Александр Шовковский вместе с друзьями проехал 5,5 тыс. км. на мотоцикле по Европе.

Он начал и закончил путешествие в Киеве, а путешествовал на байке Венгрией, Австрией и Италией.

Соответствующий пост ныне один из тренеров сборной Украины по футболу опубликовал в facebook.

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"Подводим итоги нашего июньского турне. 5506 км пути. 2 недели ярких эмоций и сложнопередаваемих ощущений. Немного новых седых волос, как без этого? Спасибо всем за эмоциональный всплеск, за яркость чувств и остроту переживаний, по неординарность мышления и необычные взгляды на простые вещи", - написал Шовковский.

Экс-вратарь "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский рассказал подробности драки на дискотеке.