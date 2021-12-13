Состоялась жеребьевка Лиги Конференций

"Заря" была соперником "Буде-Глимт". Фото: "Заря"

Сегодня, 13 декабря, в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьёвка стыковых матчей Лиги конференций сезона-2021/2022, сообщается на официальном сайте УЕФА.

По итогам жеребьёвки определились следующие пары:

"Марсель" (Франция) - "Карабах" (Азербайджан)

ПСВ (Нидерланды) - "Маккаби" Тель-Авив (Израиль)

"Фенербахче" (Турция) - "Славия" (Чехия)

"Мидтъюлланн" (Дания) - ПАОК (Греция)

"Лестер Сити" (Англия) - "Раннерс" (Дания)

"Селтик" (Шотландия) - "Будё-Глимт" (Норвегия)

"Спарта" (Чехия) - "Партизан" (Сербия)

"Рапид" (Австрия) — "Тоттенхэм" (Англия)/"Витесс" (Нидерланды).

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Первые матчи пройдут 17 февраля, ответные — неделей позже. Победители стыковых матчей присоединятся в 1/8 финала к победителям групп Лиги конференций. Это ЛАСК (Австрия), "Гент" (Бельгия), "Рома" (Италия), "АЗ Алкмар" (Нидерланды), "Фейеноорд" (Нидерланды), "Копенгаген" (Дания), "Ренн" (Франция) и "Базель" (Швейцария).