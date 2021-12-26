Составили символическую сборную Европы

сборной нет ни одного украинца. В Фото: IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила символическую сборную Европы по итогам 2021 года. 6 из 11 футболистов в команде года Европы выступают за клубы английской Премьер-лиги.

Голкипер: Джанлуиджи Доннарумма (Италия, "Пари Сен-Жермен").

Защитники: Рубен Диаш (Португалия, "Манчестер Сити"), Джорджио Кьеллини (Италия, "Ювентус"), Леонардо Бонуччи (Италия, "Ювентус"), Сесар Аспиликуэта (Испания, "Челси").

Полузащитники: Жоржиньо (Италия, "Челси"), Н'Голо Канте (Франция, "Челси"), Кевин Де Брёйне (Бельгия, "Манчестер Сити").

Нападающие: Килиан Мбаппе (Франция, "Пари Сен-Жермен"), Криштиану Роналду (Португалия, "Манчестер Юнайтед"), Роберт Левандовски (Польша, "Бавария").

Тренер: Томас Тухель (Германия, "Челси").

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Евро-2020 выиграла сборная Италии. Лигу чемпионов – лондонский "Челси", Лигу Европы – испанский "Вильярреал". Именно испанский клуб изобразил карту Европы без России.