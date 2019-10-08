Соперник Усика попался на употреблении допинга

Дебютный бой Александра Усика в супертяжелом весе под угрозой срыва. Фото: рейтер.

Боя Александр Усик - Тайрон Спронг не будет. Причина - соперник украинца завалил допинг-тест.

Об этом сообщает "Спортарена".

Промоутер украинца Эдди Хирн подтвердил эту информацию.

"С нами связалось VADA и сообщил, что результаты допинг-пробы Тайрона Спонга плохие. Они отправлены в атлетическую комиссию штата Иллинойс. Дополнительная информация будет опубликована позже. У нас есть запасные соперники", - написал Хирн в Twitter.

Соперником Усика в дебютном бою в супертяжелом дивизионе мог стать Карлос Такам, но поединок был сорван из-за изменения камерунцем промоутерской компании. Среди потенциальных претендентов на поединок с Александром также назывались Брайант Дженингс и Андрей Федосов. От боя с последним украинец уже успел отказаться.

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В последнем бою Усик победил нокаутом Тони Беллью в ноябре прошлого года и защитил все свои титулы в крузервейте. Однако украинец остался без чемпионских поясов из-за перехода в супертяжелый вес.