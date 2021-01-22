Соперник сборной Украины в отборе к Кубку мира сменил тренера

Ивайло Петев имеет опыт работы с национальной командой. Фото: scsport.ba

Новым наставником сборной Боснии и Герцеговины стал 45-летний Ивайло Петев.

Соперник сборной Украины в отборе по отбору на Кубок мира 2022 года сменил наставника, сообщает reprezentacija.

Кандидатуру болгарского тренера поддержали 12 из 13 членов исполкома Футбольного союза. Контракт специалистом подписан на 2 года. Предыдущий наставник Душан Баевич завершил работу после вылета команды из группы А Лиги наций.

Петев уже имеет опыт работы тренером сборной, ведь возглавлял Болгарию в 2014-2016 годах. Самым успешным опытом был период в "Лудогорца", с которым тренер дважды становился чемпионом Болгарии, выигрывал 1 Кубок и Суперкубок.

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Сборная Украины за выход в финальную часть Кубка-2022 будет бороться с Францией, Финляндией, Казахстаном, Боснией и Герцеговиной. С последними сыграют 12 октября и 16 ноября.