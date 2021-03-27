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суббота, 27 марта 2021 21:15

Соперник сборной Украины победил Латвию

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Соперник сборной Украины победил Латвию
Нидерландам победа далась нелегко. Фото: Reuters

В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Нидерландов переиграла сборную Латвии. Встреча проходила на стадионе "Йохан Кройфф Арена (Амстердам Арена)" в Амстердаме и завершилась со счётом 2:0.

На 32-й минуте полузащитник нидерландской команды Стивен Бергёйс открыл счёт. Бергейс получил пас на правом фланге атаки у чужой штрафной, сместился ближе к центру и исполнил классный удар в дальний верхний угол ворот. На 69-й минуте нападающий сборной Нидерландов Люк Де Йонг забил второй гол. Мемфис Депай навесил с углового с правого фланга на ближнюю штангу, где Де Йонг выиграл борьбу и ударом головой отправил мяч точно в цель.

В других матчах Беларусь победила дома Эстонию - 4:2, Хорватия была сильнее Кипра - 1:0, а Норвегия разгромно уступила дома Турции 0:3.

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Нидерландцы набрали 3 очка и занимают третье место в турнирной таблице группы G отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Латвия (0) — на пятом месте. Ранее Нидерланды проиграли Турции - 2:4.

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