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Соперник сборной Украины на Евро-2020 останется без тренера - Куман возглавит "Барселону"

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Соперник сборной Украины на Евро-2020 останется без тренера - Куман возглавит &quot;Барселону&quot;
Рональд Куман выступал за "Барселону" в качестве игрока. Фото: Reuters

Главный тренер сборной Нидерландов 56-летний Рональд Куман согласился возглавить каталонскую "Барселону".

Специалист уже прибыл в Испанию для согласования всех деталей контракта, сообщает mundodeportivo.com

Куман подпишет контракт по системе 1+1. Если клуб будут доволен результатами работы тренера в следующем сезоне, то соглашение автоматически будет продлено еще на сезон.

Таким образом соперник сборной Украины на Евро-2020 сборная Нидерландов окажется без тренера. Куман возглавлял "оранжевых" с 2018 года.

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Рональд Куман в качестве игрока выступал за "Барселону" 6 сезонов. Имеет опыт работы тренера в "Эвертоне", "Саутгемптоне", "Валенсии", АЗ, ПСВ, "Аяксе", и "Бенфике".

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