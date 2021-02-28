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воскресенье, 28 февраля 2021 23:59

Соперник "Шахтёра" провалил матч против "Милана"

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Соперник &quot;Шахтёра&quot; провалил матч против &quot;Милана&quot;
Команда Стефано Пиолb продолжает борьбу за скудетто. Фото: Gettyimages.com

В матче 24-го тура чемпионата Италии "Рома" дома проиграла "Милану" 1:2. Это первое домашнее поражение римлян в чемпионате в нынешнем сезоне.

Что нужно знать об игре?

"Милан" мог решить судьбу матча в 1-м тайме. В начале игры гости владели полным преимуществом. Вратарь "Ромы" неоднократно спасал свою команду.

"Рома" не справлялась с прессингом соперника. "Милан" высоко встречал соперника у его ворот, не давая хозяевам свободно разыгрывать мяч.

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Середина поля "Милан" недоработала на оборону. Опорники "Милан" дали слишком много свободы сопернику. "Рома" легко проходила середину и приближалась к воротам "Милана".

Судья отменил три гола

Не простой матч для арбитра. Судья отменил 3 гола. 2 мяча "Милана" не были засчитаны из-за офсайда. Гол "Ромы" был отменен из-за фола на защитнике гостей. Арбитр назначил пенальти в ворота "Ромы" после просмотра ВАР. Также имел все основания ставить еще по одному пенальти в каждые ворота.

"Милан" пострадал от травм. Хакан Чалхоноглу был замена после перерыва. Златан Ибрагимович и Анте Ребич не смогли доиграть матч из-за мышечных травм. Оба покинули поле в начале 2-го тайма. Хорват был одним из наиболее активных игроков матча. Забил победный гол.

"Рома" заслужила поражение. За игрой гости переиграли соперника. "Милану" не хватило реализации, чтобы избежать нервной концовки матча.

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После 24 туров Серии А лидером турнирной таблицы является "Интер". В очном туре команда Антонио Конте победила "Дженоа" - 3:1. "Милан" занимает 2-е место, отставая от лидера на 4 очка. "Рома" скатилась на 5-е место, имея 44 очка.

В следующем туре, 3 марта, "Рома" на выезде сыграет с "Фиорентиной".

"Рома" будет соперником "Шахтера" в 1/8 Лиги Европы. 1-й матч состоится в Риме 11 марта. Ответный матч пройдет 18 марта на НСК "Олимпийский.

Автор: Сергей Тищенко
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