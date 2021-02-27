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воскресенье, 28 февраля 2021 10:45

Каштру прокомментировал противостояние

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Каштру прокомментировал противостояние
Луиш Каштру работал с Пауло Фонсекой. Фото Униан

Наставник "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал жеребьевку 1\16 финала Лиги Европы. Соперником "Шахтера" стала итальянская "Рома".

"Жеребьевки нас никогда не удивляют. Попасться может любая команда, и мы должны быть подготовлены к каждой. На еврокубковом пути у нас уже были огромные трудности: некоторые не смогли преодолеть, некоторые - не так успешно. Нам предстоит еще одна сложность. надеюсь, мы пройдем ее успешно". Сообщает сайт Футбол Украина.

"Паулу Фонсека - мой друг. Мы вместе работали в "Порту". Когда он ушел из "Шахтера", я пришел на замену. Он великий тренер с большими знаниями и превосходным качеством футбола. Но игра будет не против Паулу Фонсеки, а против "Ромы". И также Фонсека будет играть не против Каштру, а против "Шахтера". У обеих команд будет явное желание пройти в четвертьфинал. Это будут очень сложные встречи - сначала в Риме, затем в Киеве. У нас есть все надежды пройти дальше" - сказал Каштру.

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Первый матч противостояния состоится 11 марта в Риме. Бывший игрок "Шахтера" Виктор Грачев считает шансы команд равными.

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