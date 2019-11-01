Соперница Свитолиной снялась с Итогового турнира

Бянка Андреску покинула Итоговый турнир из-за травмы колена. Фото: рейтер

Бьянка Андрееску из-за травмы колена снялась с Итогового турнира, сообщает "Спортарена"

Канадка должна была сыграть с Элиной Свитолиной в 3-м туре турнира. Вместо Андрееску против первой "ракетки" Украины сыграет американка София Кенин.

Вчера Андрееску травмировала колено в матче с Каролиной Плишковой. 19-летняя теннисистка была вынуждена сняться после первого сета противостояния с чешкой. Победительница последнего розыгрыша US Open завершила турнир с двумя поражениями.

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Элина Свитолина после двух побед над Каролиной Плишковой и Симоной Халеп гарантировала себе первое место в группе и вышла в полуфинал Итогового турнира. Поединок 1/2 финала украинка проведёт 2 ноября, суббота, против Белинды Бенчич из Швейцарии.