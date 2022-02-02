"Сонный футбол" - Маркевич раскритиковал Де Дзерби

Мирон Маркевич сейчас без работы. Фото: УАФ

Бывший наставник сборной Украины 71-летний Мирон Маркевич раскритиковал тренера "Шахтера" Роберто Де Дзерби.

По словам Маркевича, итальянский специалист злоупотребляет контролем мяча.

"Мне футбол Де Дзерби не понятен. Сейчас я смотрю английскую Премьер-лигу, там все играют вперед на скорости. Меня тоже нельзя упрекнуть, что "Металлист" и "Днепр" играли в удержание мяча на своей половине поля. Мы всегда играли вперед, включали прессинг на чужой половине поля.

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Не знаю, возможно, Де Дзерби что-то знает, чего не знаю я, и эта тактика принесет успех. Но пока я не вижу сдвигов. Раньше "Шахтер" всегда играл на скорости, тяжело было кого-нибудь поймать. Дарио Срна справа, Вячеслав Шевчук слева. Включались Алекс Тейшейра, Дуглас Коста и Генрих Мхитарян. Все бежали вперед. А удержание мяча на своей половине поля мне непонятно. Это не только "Шахтера" касается, но и всех наших команд. Я называю это – сонный футбол. Мне это не нравится.

Кто станет чемпионом? У "Шахтера" футболисты более искусные. Но Луческу выжимает из "Динамо" все, что может. Если они выиграли в прошлом сезоне все трофеи в Украине, значит, там есть определенный уровень. Но я уверен, что "Динамо" нужно усиление. Пока что в этом вопросе неопределенность. Думаю, что борьба будет идти до последнего тура, - резюмировал Маркевич в интервью FanDay.

Мирон Маркевич известен своей работой с "Карпатами", "Металлистом" и "Днепром". В настоящее время находится без работы. Роберто Де Дзерби возглавил "Шахтер" летом 2021 года. В этом сезоне команда вылетела из еврокубков и занимает первое место в чемпионате Украины. "Горняки" на два очка опережают "Динамо".