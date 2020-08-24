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понедельник, 24 августа 2020 11:15

Солидная сумма - сколько "Бавария" заработала в Лиге чемпионов

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Солидная сумма - сколько &quot;Бавария&quot; заработала в Лиге чемпионов
"Бавария" в Лиге чемпионов выиграла все матчи. Фото: REUTERS / Matthew Childs / Pool

За прошлый сезон в Лиге Чемпинов мюнхенская "Бавария" заработала более 170 млн евро.

Таким образом немецкий клуб клуба заработать рекордную сумму средств за всю историю Лиги чемпионов, сообщает Kicker.

До выхода в полуфинал "Бавария" имела на своем счету 120 млн евро призывных в Лиге чемпионов. После победы сумма увеличилась на 7.5 млн евро (4 миллионов за победу и 3,5 миллиона за попадание в Суперкубок УЕФА).

Клуб получит 11.5 евро от телевизионных прав и 33,24 миллиона евро за то, что занимает третью позицию в рейтинге, основанном на результатах команды в Лиге чемпионов за последнее десятилетие.

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В финальном матче "Бавария" победила ПСЖ - 1:0.

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