Соблазнительные фото журналистки, которая очаровала Зинченко

Игрок сборной Украины Александр Зинченко после победного матча против сборной Сербии поцеловал корреспондентку каналов "Футбол 1/2" Владу Щеглову, которая также известна под псевдонимом Влада Седан.

Впервые об отношениях Зинченко и Щегловой стало известно после матча между киевским "Динамо" и "Шахтером", тогда они вместе пришли посмотреть на игру. Догадаться об их союзе можно было и по фотографиям девушки с Пепом Гвардиолой на базе "Манчестер Сити", за который Зинченко играет с 2016 года.

Лицо Влады Щегловой знакомо многим, ведь на Евро-2016 телевизионщики постоянно выхватывали ее во время трансляций игр украинской команды. Также Влада известна как бывшая девушка форварда "Шахтера" Андрея Борячука.

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Зинченко никогда не рассказывал о своих отношениях. Он объяснял, что это только отвлекает его от футбола. Видимо, после второго чемпионства в Англии Александр решил приоткрыть завесу тайны и заявить о новых отношениях.

Пара пока не выкладывает совместных снимков, но фотографий Влады в открытом доступе много.

Финал Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" оказался не слишком зрелищным, а порой и унылым. Ситуацию изменила яркая блондинка, которая во время матча выбежала на поле в откровенном купальнике.