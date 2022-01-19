Снова в Британии. Промоутер назвал, где и когда может состояться реванш боя Усик - Джошуа

Энтони Джошуа может сразиться с Александром Усиком в апреле в их долгожданном реванше.
Переговоры продолжаются, но промоутер Эдди Хирн заверил, что, скорее всего, матч-реванш состоится в Великобритании, информирует BBC.
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"Вероятная дата для боя - апрель. Я чувствую, что этот бой снова состоится в Великобритании. Стадион "Тоттенхэма" был бы отличным местом для реванша. "Уэмбли" тоже.
В апреле и в начале мая погода улучшается. У нас есть ряд международных предложений", - сказал Хирн.
Также сообщается, что Джошуа объявил, что внесет изменения в свою тренировочную команду, но пока нет официальных сведений о том, какие именно тренеры это могут быть.
Александр Усик стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях в прошлом году, победив Энтони Джошуа.
Украинский боксер непобедим в профессионалах. Он одержал 19 побед, 13 из которых были досрочными.
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