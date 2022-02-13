Снова разочарование. Украинцы на Олимпиаде: итоги девятого дня и медальный зачет

На XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине позади уже девятый соревновательный день.

Радостных эмоций украинским поклонникам спорта он не принес. В гонках преследования наши биатлонисты за медали не зацепились.

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Поздно ночью Лидия Гунько официально дебютировала на зимних Олимпийских играх. Кроме того, это было и дебютное выступление для Украины в бобслее. В первом официальном заезде Гунько показала 18-й результат, а по итогам второго она опустилась на 20-е место.

В горнолыжном гигантском слаломе у мужчин победил швейцарец Марко Одерматт, вторым стал словенец Жан Краньец, а третьим - француз Матьё Февр.

Украинский двоеборец Дмитрий Мазурчук провел вторую официальную тренировку на большом трамплине, прыгнув на 102.5 м.

В мужской лыжной эстафете "золото" завоевали представители ОКР, "серебро" досталось сборной Норвегии, а "бронза" - команде Франции.

Как уже отмечалось выше, надежды были на биатлонные гонки преследования.

Юлия Джима долгое время находилась среди группы претенденток на награды, однако два промаха на последнем огневом рубеже отбросили её на 13-е место. Анастасия Меркушина финишировала 25-й, а Ирина Петренко - 55-й.

Двухкратной чемпионкой Пекина стала Марте Олсбю-Ройселанн из Норвегии. "Серебро" завоевала шведка Эльвира Эберг, "бронзу" - норвежка Тириль Экхофф.

У мужчин Дмитрий Пидручный и Артем Прима прекратили претендовать на медали уже после первой стрельбы. В итоге Пидручный на финише был 13-м, а Прима - 18-м. Порадовал своим выступлением Антон Дудченко, поднявшийся с 60-го места на 23-е.

Выиграл гонку преследования француз Кантен Фийон-Майе, вторым стал норвежец Тарьей Бё, а третьим - Эдуард Латипов из ОКР.

Квалификационные соревнования по лыжной акробатике, где должны выступить украинки Анастасия Новосад и Ольга Полюк, перенесли на завтра из-за погодных условий.

Женскую эстафету в шорт-треку на 3000 м выиграла сборная Нидерландов, опередившая Корею и Китай, у которых серебряные и бронзовые награды соответственно.

Шаоан Лю принес Венгрии первое "золото" Игр-2022, победив в шорт-треке на дистанции 500 м. Следом за ним финишировали Константин Ивлев из ОКР и Стивен Дюбуа из Канады.

Последний комплект наград сегодня разыграли конькобежки на дистанции 500 м. Лучшее время показала американка Эрин Джексон. Второе место у японки Михо Такаги, а третье - у Ангелины Голиковой из ОКР.

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В медальном зачете единоличное лидерство захватила Норвегия, уже завоевавшая девять золотых наград. Германия находится на второй строчке, имея восемь медалей высочайшей пробы. Далее расположились США, Нидерланды и Швеция.

Автор: olympics.com Медальный зачет Олимпиады-2022 после девятого дня

Зимние Олимпийские игры в Пекине продлятся с 4 по 20 февраля 2022 года. Во время зимней Олимпиады проводятся соревнования в 15-ти дисциплинах в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей. Украинские спортсмены в столице Поднебесной будут выступать в 12-ти дисциплинах.