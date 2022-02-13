Снова разочарование. Украинцы на Олимпиаде: итоги девятого дня и медальный зачет

 
Ексклюзивы
1/5
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: что еще несут выкидывать на уникальную станцию сортировки мусора
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: что еще несут выкидывать на уникальную станцию сортировки мусора
Просмотров: 3924
Победительница Евровидения АLina Pash рассказала, чем будет удивлять Италию
Победительница Евровидения АLina Pash рассказала, чем будет удивлять Италию
1 Просмотров: 1197
"Водки нет. Идите домой" - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
"Водки нет. Идите домой" - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
Просмотров: 10746
"Фантазирую, как бы выглядели пассажиры, если "содрать" с них шелуху осовременивания" - фотограф
"Фантазирую, как бы выглядели пассажиры, если "содрать" с них шелуху осовременивания" - фотограф
Просмотров: 1647
Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео
Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео
Просмотров: 10242
"Интер" с его победобесием и русским духом не меньшее зло" - сети гудят о закрытии канала Мураева
"Интер" с его победобесием и русским духом не меньшее зло" - сети гудят о закрытии канала Мураева
Просмотров: 6813
"Власть действует бессмысленно" – чем для Украины завершилась встреча советников "нормандской четверки"
"Власть действует бессмысленно" – чем для Украины завершилась встреча советников "нормандской четверки"
4 Просмотров: 1512
"Минск надо снять с повестки дня" – почему не работают соглашения
"Минск надо снять с повестки дня" – почему не работают соглашения
1 Просмотров: 693
За "красавицу" Путину засунули в рот пистолет - неделя политиков в фото
За "красавицу" Путину засунули в рот пистолет - неделя политиков в фото
Просмотров: 6309
"Есть угроза потери суверенитета" – как Россия хочет дожать Украину в Нормандском формате
"Есть угроза потери суверенитета" – как Россия хочет дожать Украину в Нормандском формате
Просмотров: 1593
Фото
Все фото
2
7
5
6
9
Упала на финише. У норвежской биатлонистки возникли проблемы со здоровьем на Олимпиаде
Упала на финише. У норвежской биатлонистки возникли проблемы со здоровьем на Олимпиаде
Эмоциональная и всегда улыбчивая. Кто такая двукратная чемпионка Пекина-2022 Йохауг
Эмоциональная и всегда улыбчивая. Кто такая двукратная чемпионка Пекина-2022 Йохауг
Украинцы на &quot;горбатом Запорожце&quot; удивили поклонников классического ралли
Украинцы на "горбатом Запорожце" удивили поклонников классического ралли
Криштиану Роналду 37: факты про легендарного португальца, которые точно удивят
Криштиану Роналду 37: факты про легендарного португальца, которые точно удивят
В Пекине прошла церемония открытия Олимпиады-2022. Как это было
В Пекине прошла церемония открытия Олимпиады-2022. Как это было
Видео
Все видео
Сделал победный ассист. Яремчук удачно вернулся в игру после травмы
Сделал победный ассист. Яремчук удачно вернулся в игру после травмы
В НБА баскетболист сознательно забросил мяч в свое кольцо
В НБА баскетболист сознательно забросил мяч в свое кольцо
На Олимпиаде в Пекине побили четвертый мировой рекорд
На Олимпиаде в Пекине побили четвертый мировой рекорд
"Вест Хэм" перевел Ярмоленко в молодежную команду. Андрей "отметил" это удалением
"Вест Хэм" перевел Ярмоленко в молодежную команду. Андрей "отметил" это удалением
Новая звезда НБА. Невероятный Дончич впервые набрал более 50 очков в одной игре
Новая звезда НБА. Невероятный Дончич впервые набрал более 50 очков в одной игре
Интервью
1/5
VIP-заработки. В Польше Коноплянку будет тренировать наставник Левандовського
VIP-заработки. В Польше Коноплянку будет тренировать наставник Левандовського
Просмотров: 306
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
Просмотров: 1728
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 2961
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
Просмотров: 1314
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 459
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
11 февраля 2022
1 Просмотров: 351
Ми
Час від часу це стається, немов осяяння. Ти розумієш, як багато тих, кого ти називаєш "ми". Цих людей ти розумієш іще до того, як спитав їхні імена. ...
воскресенье, 13 февраля 2022 16:38

Снова разочарование. Украинцы на Олимпиаде: итоги девятого дня и медальный зачет

  Комментировать

На XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине позади уже девятый соревновательный день.

Радостных эмоций украинским поклонникам спорта он не принес. В гонках преследования наши биатлонисты за медали не зацепились.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы на Олимпиаде: итоги восьмого дня и медальный зачет

Поздно ночью Лидия Гунько официально дебютировала на зимних Олимпийских играх. Кроме того, это было и дебютное выступление для Украины в бобслее. В первом официальном заезде Гунько показала 18-й результат, а по итогам второго она опустилась на 20-е место.

В горнолыжном гигантском слаломе у мужчин победил швейцарец Марко Одерматт, вторым стал словенец Жан Краньец, а третьим - француз Матьё Февр.

Украинский двоеборец Дмитрий Мазурчук провел вторую официальную тренировку на большом трамплине, прыгнув на 102.5 м.

В мужской лыжной эстафете "золото" завоевали представители ОКР, "серебро" досталось сборной Норвегии, а "бронза" - команде Франции.

Как уже отмечалось выше, надежды были на биатлонные гонки преследования.

Юлия Джима долгое время находилась среди группы претенденток на награды, однако два промаха на последнем огневом рубеже отбросили её на 13-е место. Анастасия Меркушина финишировала 25-й, а Ирина Петренко - 55-й.

Двухкратной чемпионкой Пекина стала Марте Олсбю-Ройселанн из Норвегии. "Серебро" завоевала шведка Эльвира Эберг, "бронзу" - норвежка Тириль Экхофф.

У мужчин Дмитрий Пидручный и Артем Прима прекратили претендовать на медали уже после первой стрельбы. В итоге Пидручный на финише был 13-м, а Прима - 18-м. Порадовал своим выступлением Антон Дудченко, поднявшийся с 60-го места на 23-е.

Выиграл гонку преследования француз Кантен Фийон-Майе, вторым стал норвежец Тарьей Бё, а третьим - Эдуард Латипов из ОКР.

Квалификационные соревнования по лыжной акробатике, где должны выступить украинки Анастасия Новосад и Ольга Полюк, перенесли на завтра из-за погодных условий.

Женскую эстафету в шорт-треку на 3000 м выиграла сборная Нидерландов, опередившая Корею и Китай, у которых серебряные и бронзовые награды соответственно.

Шаоан Лю принес Венгрии первое "золото" Игр-2022, победив в шорт-треке на дистанции 500 м. Следом за ним финишировали Константин Ивлев из ОКР и Стивен Дюбуа из Канады.

Последний комплект наград сегодня разыграли конькобежки на дистанции 500 м. Лучшее время показала американка Эрин Джексон. Второе место у японки Михо Такаги, а третье - у Ангелины Голиковой из ОКР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Двойная надежда на биатлон. Расписание девятого соревновательного дня в Пекине-2022

В медальном зачете единоличное лидерство захватила Норвегия, уже завоевавшая девять золотых наград. Германия находится на второй строчке, имея восемь медалей высочайшей пробы. Далее расположились США, Нидерланды и Швеция.

Автор: olympics.com
  Медальный зачет Олимпиады-2022 после девятого дня
Медальный зачет Олимпиады-2022 после девятого дня

Зимние Олимпийские игры в Пекине продлятся с 4 по 20 февраля 2022 года.

Во время зимней Олимпиады проводятся соревнования в 15-ти дисциплинах в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей.

Украинские спортсмены в столице Поднебесной будут выступать в 12-ти дисциплинах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Снова разочарование. Украинцы на Олимпиаде: итоги девятого дня и медальный зачет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
февраля

Робби Уильямс празднует 48-летие: вспоминаем культовые песни, благодаря которым британский певец прославился

Сравняли с землей: немецкий город разбомбили

Самое читаемое
Путин принял решение о полноценном вторжении в Украину уже в ближайшие дни – Байден лидерам ЕС и НАТО
Путин принял решение о полноценном вторжении в Украину уже в ближайшие дни – Байден лидерам ЕС и НАТО Просмотров: 34686
Угроза вторжения России: &quot;слуги&quot; срочно обратились к украинцам
Угроза вторжения России: "слуги" срочно обратились к украинцам 3 Просмотров: 14310
&quot;Водки нет. Идите домой&quot; - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
"Водки нет. Идите домой" - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
19
 Просмотров: 10737
Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео
Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео
17
 Просмотров: 10242
&quot;Интер&quot; с его победобесием и русским духом не меньшее зло&quot; - сети гудят о закрытии канала Мураева
"Интер" с его победобесием и русским духом не меньшее зло" - сети гудят о закрытии канала Мураева
19
 Просмотров: 6813
Спорт
Чтобы не украли. "Шахтер" продлил контракты с молодыми игроками
Чтобы не украли. "Шахтер" продлил контракты с молодыми игроками Просмотров: 144
Упала на финише. У норвежской биатлонистки возникли проблемы со здоровьем на Олимпиаде
Упала на финише. У норвежской биатлонистки возникли проблемы со здоровьем на Олимпиаде
2
 Просмотров: 396
Пидручный и Прима финишировали во втором десятке в гонке преследования на Олимпиаде
Пидручный и Прима финишировали во втором десятке в гонке преследования на Олимпиаде Просмотров: 90
Подвела стрельба. Джима не смогла завоевать медаль в гонке преследования на Олимпиаде
Подвела стрельба. Джима не смогла завоевать медаль в гонке преследования на Олимпиаде Просмотров: 504
Украина официально дебютировала на Олимпийских играх в бобслее
Украина официально дебютировала на Олимпийских играх в бобслее Просмотров: 243
Больше всего комментируют
16
"Предоставьте доказательства": Зеленский прокомментировал сообщения о вторжении РФ в ближайшее время
7
Порошенко требует от Зеленского немедленно созвать СНБО и готов предоставить план действий по защите страны
6
НАТО: Путин может попытаться свергнуть власть в Киеве
4
"Власть действует бессмысленно" – чем для Украины завершилась встреча советников "нормандской четверки"
3
Угроза вторжения России: "слуги" срочно обратились к украинцам
Голосов: 539
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть