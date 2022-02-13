Украина официально дебютировала на Олимпийских играх в бобслее

Украинская бобслеистка Лидия Гунько. instagram.com/ice_bolida

Бобслеистка Лидия Гунько дебютировала на зимних Олимпийских играх. Произошло это 13 февраля в Пекине-2022.

Это было и дебютное выступление для Украины в этом виде спорта на Играх.

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До сегодняшнего дня бобслеистки в соревнованиях по монобобу проводили только тренировки на китайской трассе.

В первом официальном заезде Гунько показала 18-й результат. Вторая попытка оказалась менее удачной, и она опустилась на 20-е место среди 20-ти участниц, отставая от лидерки на 5 секунд.

Третий и четвертый заезды, по итогам которых и будут распределены медали, состоятся завтра, 14 февраля.

Всего в Пекине босблеисты разыграют четыре комплекта наград: в женских монобобах и двойках, а также в мужских двойках и четверках. Гунько занималась стронгменом. В 2018 году решила попробовать себя в бобслее. Дважды выиграла "бронзу" на этапах Кубка Европы и однажды на этапе Мировой серии.