Снова провал. Украина не смогла обыграть Казахстан

Украина создала десяток моментов, а забила лишь раз. Фото ua-football

Сборная Украины провалила старт отборочного турнира к кубку мира. В трех матчах наша команда одержала три очка. Сегодня украинцы разошлись миром с Казахстаном. На гол Яремчука во втором тайме ответил Мужиков.

Наша команда не сделала выводов из ничьей с Финляндией и продолжала играть в академический футбол. Хотя и по такой игре было десяток голевых моментов. Особенно в первом тайме. Однако мяч каким-то чудом обходил ворота Казахстана. Лишь раз Роман Яремчук красивым обводным ударом переиграл вратаря Покатилова.

Казахстан терпеливо ждал своей возможности и дождался. Мужиков ударил еще красивее чем Яремчук. После пропущенного гола Украины расклеилась. Лишь раз Зубков имел 100% возможность, когда бил с 5 метров прямо против ворот. Но не сумел переиграть голкипера.

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В итоге ужасная ничья, которая почти похоронила наши шансы на финальную часть Кубка мира. Теперь надо побеждать в гостях - Финляндию, Боснию и Казахстан. И желательно не проиграть дома Франции.