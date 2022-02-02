"Сначала не поверил, однако решение было правильным" - Гусев о Луческу в "Динамо"

Помощник Мирчи Луческу Олег Гусев. Фото: ФК "Динамо"

Олег Гусев, который входит в тренерский штаб Мирчи Луческу в "Динамо", не поверил, когда узнал, что румынский специалист возглавит киевский клуб.

Но такое решение, как заметил легендарный экс-игрок "бело-синих", оказалось правильным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Второй брак дал трещину. Легендарный динамовец развелся с женой

"Я сейчас учусь у Луческу, стараюсь лучшее взять. Может, в будущем пригодится. Я к нему отношусь, как к старшему учителю. Мне тяжело оценивать его как человека. К нам он относится очень хорошо.

Если бы кто-то два года назад сказал, что Мистер придет в "Динамо" и будет моим наставником, то это казалось бы фантастикой. С первого дня, когда пришел, он говорил, чтобы забыли всё, что было. И что надо всем сконцентрироваться на результатах именно здесь и сейчас.

Сначала не поверил (что Луческу стал тренером "Динамо" - Gazeta.ua). Потом, пообщавшись с ним в личной беседе, понял, что это человек, который действительно хочет помочь клубу. Так оно и получилось. Он живет на базе, работает, можно сказать, сутками для "Динамо". Прошло немного времени, я отбросил все сомнения и понял, что решение было правильным.

Да, Луческу - великий тренер. Человек добился такого в футболе, особенно в украинском. Он каждую мелочь старается учитывать. Такая скрупулезность. Он всё разбирает до мелочей", - сказал Гусев "Футбольному формату".

Олег Гусев играл за "Динамо" в 2003-2018 гг. Потом два года был ассистентом тренера в команде "Динамо" U-21. В июле 2020-го вошел в тренерский штаб Луческу. Мирча Луческу возглавил "Динамо" летом 2020 года. В первом же сезоне во главе киевлян он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. В 2004-2016 гг. румынский тренер работал в "Шахтере".