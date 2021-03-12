"Смотрит со стороны и докладывает наверх" - журналист рассказал о роли Срны в "Шахтере"

Дарио Срна 15 лет играл за "Шахтер". Фото: ФК "Шахтер"

Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна занимается коммуникацией между тренером команды и руководителями клуба.

Срна влияет на владельца донецкого клуба Рината Ахметова, рассказал журналист Игорь Цыганик.

"Когда Мирча Луческу строил систему, всегда в "Шахтере" была борьба за то, кто будет близок к президенту, кто будет на него влиять, доводить какие-то решения. Когда-то это были 3 человека, у которых была прямая связь. Это был тренер Луческу, генеральный директор Сергей Палкин и Срна как капитан команды.

В свое время Луческу убрали из команды, потому что все начали ревновать. Его убрали, обрезали. Вся система, которая строилась под него, а она строилась исключительно под него, не может существовать с другим человеком. Палкин решил это все возглавить и, наверное, правильно сделал как генеральный директор.

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Он захотел возглавить весь клуб. Но тогда нужно угадать с футбольным человеком. Срна выполняет функцию человека, который смотрит со стороны на то, что происходит в команде, и докладывает наверх, потому что у него есть прямой контакт.

Думаю, будет серьезная борьба за то, кто назначит следующего тренера, кого послушает президент "Шахтера" - Палкина или Срна. Если Палкина - то дальше будет работать Жозе Боту (главный селекционер. - Gazeta.ua), будут играть бразильцы. Если Срна, а он вряд ли согласится стать главным тренером, тот будет рекомендовать своего тренера, условного серба. Тот придет и скажет, что вы купили футболистов, которые мне не подходят, поэтому надо купить 10 других футболистов. Срна не будет вмешиваться, потому что если он вмешается, то будет разделять ответственность", - сказал Цыганик в комментарии YouTube-канала "Бомбардир".

Дарио Срна выступал за "Шахтер" с 2003-го по 2018 год. В 2019-м завершил карьеру и стал ассистентом наставника команды Луиша Каштру. Также хорват имеет должность директора по футболу донецкой команде. Наставник команды Каштру может быть отправлен в отставку. Одним из кандидатов на эту должность является Дарио Срна. В последнем матче "Шахтер" крупно проиграл "Роме" в Лиге Европы. Следующую игру "горняки" проведут 14 марта против "Десны".