"Ахметов начнет принимать меры": обзор соцсетей после матчей "Шахтера" и "Динамо" в Лиге Европы

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" провели первые матчи 1/8 Лиги Европы.

"Горняки" разгромно уступили в гостях "Роме" - 0:3, а киевляне дома проиграли "Вильярреалу" - 0:2.

Gazeta.ua собрала оценки соцсетей после матчей представителей Украины в еврокубках.

Футболисты "Шахтера" не уступали сопернику в мастерстве, но мотивация у игроков "Ромы" была выше, написал футбольный менеджер Вячеслав Заховайло.

"Ожидал от "горняков" достойной игры. На мой взгляд, в мастерстве они точно не уступали итальянцам, но эта мысль у меня была перед игрой. Сложилось впечатление, что игрокам "Шахтера" не хотелось напрягаться. А, как известно, сытый кот мышей не ловит. На поле было всего 2 украинца - это так, для заметки. Что-то мне подсказывает, что Ахметов начнет принимать меры".

Футбольный комментатор Александр Золотогорский хвалит игру "Динамо", но этого недостаточно для победы над "Вильярреалом".

"Возможно лучшая игра в этом году для Динамо. Есть моменты, хороший высокий прессинг. Но против "Вильярреала" этого недостаточно".

Сложилось впечатление, что игрокам "Шахтера" не хотелось напрягаться

Бывшему игроку сборной Украины Евгению Левченко не понравилась игра "Шахтера". Особенно досталось нападающему Жуниор Мораес.

"Сегодня "Шахтер" выглядел неубедительно. Все средне и предсказуемо. Я не видел "огня" в глазах. Мой вопрос, что не так с Мораесом? Психологический спад или что-то еще?"

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков отмечает, что Георгию Бущан забили оба центральных защитника "Вильярреала".

"2 центральных защитника испанцев - 2 гола. Такое редко увидишь".

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Футбольный комментатор и журналист Андрей Шахов удивился составом "горняков".

"Стартовый состав "Шахтера": Трубин, Матвиенко и 9 бразильцев".

Главный редактор сайта "Футбол 24" Олег Бабий удивляется пассивности команды Луческу в атаке.

"80 минут - 0 (ноль!) ударов в створ.

В следующий раз лучше не в церковь идти, а в тир ".

Ответном матче украинские клубы сыграют 18 марта. "Шахтер" начнет матч на НСК "Олимпийский" в 19:55, а киевляне сыграют в Испании в 22:00. 14 марта "горняки" сыграют в матче УПЛ против "Десны", а киевляне против "Зари". Начало матчей в 17:00. На стадии 1/16 Лиги Европы "Шахтер" победил "Маккаби", а "Динамо" оказалось сильнее "Брюгге".