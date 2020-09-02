Следующий сезон Лунин проведет в "Реале"

Андрей лунин два года ездил по арендах. Фото "Марка"

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин, как и писали испанские СМИ, начнет новый сезон в составе основной команды мадридского "Реала". Это подтвердил официальный сайт испанского клуба.

Мадридцы опубликовали отчет о первой тренировке команды Зинедина Зидана перед стартом нового сезона. При этом отметили, что сессию пропустили только игроки, которые отправились в сборные. Среди них была и фамилия Лунина. 21-летний украинец начнет подготовку к новому сезону с "Реалом" после возвращения из расположения национальной команды. Он станет дублером первого номера команды - бельгийца Тибо Куртуа.

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Ранее "Реал" вернул "Пари Сен-Жермен" Альфонса Ареоля, который не смог навязать конкуренцию Куртуа.