Скрипник возглавит "Днепр-1" - СМИ

Виктор Скрипник работал с "Зарей" только сезон. Фото: ФК "Заря"

В новом сезоне "Днепр-1" будет тренировать Виктор Скрипник.

3 августа состоится первое тренировочное занятие днепрян после выхода из отпуска, где игрокам и объявят о новом наставнике команды, сообщает Meta-ratings.com.ua

Нынешний тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко может остаться в клубе, но уже на другой должности.

Днепряне договорились с Скрыпником о сотрудничестве и о расторжении контракта тренера с "Зарей". Главным кандидатом на замену Скрипнику является экс-тренер "Мариуполя" Александр Бабич.

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Виктор Скрипник работал в "Заре" в течение сезона 2019/20. Команда зайянал 3 место и получила путевку в гурпу ЛЕ. До этого возглавлял ФК "Рига" и "Вердер".