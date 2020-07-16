Скрипник объяснил причины поражения от "Динамо"

Виктор Скрипник не собирается посыпать голову пеплом

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал поражение от "Динамо" (1:3) в предпоследнем туре УПЛ.

Не жалеете, что уступили в принципиальном матче за ЛЧ?

– Я вас прошу. Место, на котором мы находимся – тоже мечта.

Лобовая игра, "Динамо" заслуженно выиграло. Мы тоже хорошо играли, зрелищно, были моменты, но мастерство не купишь. Через 2 дня у нас матч за 3 место с "Десной". Будем восстанавливаться и готовиться.

После замены Вербича расслабления не было, не в таких матчах. Там такие ребята на лавке сидят, что только усилили игру. Мы смотрим на себя, а свои голы мы не забили.

Буяльский и Цыганков – хорошие футболисты, но и у нас есть такие – Юрченко, Громов, Кабаев. Сегодня просто что-то не получилось. Голову пеплом посыпать не будем, готовимся к следующему матчу, – сказал Скрипник.

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Динамовцы набрали 59 зачетных баллов и на два пункта опережают "Зарю". В "Десны" осталось 55 очков.