Скрипник объяснил причины поражения от "Динамо"

 
Ексклюзивы
1/5
"Каких тебе еще реваншей не хватает?", - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?", - как во советом украинский язык защищали
Просмотров: 1341
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
1 Просмотров: 207
"Думала, Антоненко - женщина": Дугарь рассказала, как познакомилась с фигурантами дела Шеремета
"Думала, Антоненко - женщина": Дугарь рассказала, как познакомилась с фигурантами дела Шеремета
1 Просмотров: 333
Кредиты, доллар и инфляция: какие задачи стоят перед новым главой НБУ
Кредиты, доллар и инфляция: какие задачи стоят перед новым главой НБУ
Просмотров: 171
Профессиональный банкир, но без опыта в вопросах курсовой политики - что известно о новом главе Нацбанка
Профессиональный банкир, но без опыта в вопросах курсовой политики - что известно о новом главе Нацбанка
Просмотров: 432
Как повлияет на коммунальные счета открытия рынка газа в Украине
Как повлияет на коммунальные счета открытия рынка газа в Украине
Просмотров: 342
Как Википедию превращают в источник черного политического пиара
Как Википедию превращают в источник черного политического пиара
Просмотров: 324
Состав населения в Крыму стремительно меняется - правозащитница
Состав населения в Крыму стремительно меняется - правозащитница
1 Просмотров: 4437
"Уже едешь, сынок, домой" - в Киеве попрощались с Героем Украины Тарасом Матвеевым
"Уже едешь, сынок, домой" - в Киеве попрощались с Героем Украины Тарасом Матвеевым
Просмотров: 6435
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1008
Фото
Все фото
13
13
10
14
10
Невероятно красивая и милая: нежные фото молодой фигуристки
Невероятно красивая и милая: нежные фото молодой фигуристки
Нежная и сексуальная: фото невероятно красивой спортсменки
Нежная и сексуальная: фото невероятно красивой спортсменки
Горячая девушка украинского футболиста сводит с ума красотой и фигурой: пикантные фото
Горячая девушка украинского футболиста сводит с ума красотой и фигурой: пикантные фото
Горячая и откровенная: фото невероятно сексуальной модели
Горячая и откровенная: фото невероятно сексуальной модели
Откровенная и сексуальная: фото горячей серфингистки
Откровенная и сексуальная: фото горячей серфингистки
Видео
Все видео
Удержит ли Суркис Михайличенко
Удержит ли Суркис Михайличенко
Как забивались мячи в матче "Динамо" - "Заря"
Как забивались мячи в матче "Динамо" - "Заря"
Игрок "Милана" забил фантастический мяч в ворота "Пармы"
Игрок "Милана" забил фантастический мяч в ворота "Пармы"
"Манчестер Сити" победил "Борнмут", Зинченко сыграл 13 минут
"Манчестер Сити" победил "Борнмут", Зинченко сыграл 13 минут
Шахов забил "Фиорентине"
Шахов забил "Фиорентине"
Интервью
1/5
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1008
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 4734
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1395
Кто будет председателем Нацбанка
Кто будет председателем Нацбанка
Просмотров: 1908
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
3 Просмотров: 3546
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 июля 2020
Просмотров: 171
Похвалився
Увечері відчуваю, що однієї таблетки мало. Зуб болить так, що випиваю другу. Ледве засинаю опівночі. Зранку не можу дочекатися дев'ятої години. ...
четверг, 16 июля 2020 22:08

Скрипник объяснил причины поражения от "Динамо"

  Комментировать
Скрипник объяснил причины поражения от &quot;Динамо&quot;
Виктор Скрипник не собирается посыпать голову пеплом

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал поражение от "Динамо" (1:3) в предпоследнем туре УПЛ.

Не жалеете, что уступили в принципиальном матче за ЛЧ?

– Я вас прошу. Место, на котором мы находимся – тоже мечта.

Лобовая игра, "Динамо" заслуженно выиграло. Мы тоже хорошо играли, зрелищно, были моменты, но мастерство не купишь. Через 2 дня у нас матч за 3 место с "Десной". Будем восстанавливаться и готовиться.

После замены Вербича расслабления не было, не в таких матчах. Там такие ребята на лавке сидят, что только усилили игру. Мы смотрим на себя, а свои голы мы не забили.

Буяльский и Цыганков – хорошие футболисты, но и у нас есть такие – Юрченко, Громов, Кабаев. Сегодня просто что-то не получилось. Голову пеплом посыпать не будем, готовимся к следующему матчу, – сказал Скрипник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Михайличенко рассказал о проблемах "Динамо"

Динамовцы набрали 59 зачетных баллов и на два пункта опережают "Зарю". В "Десны" осталось 55 очков.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Скрипник объяснил причины поражения от "Динамо"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
июля

За всю историю Википедии был единственный оплачиваемый редактор

Вступил в силу языковой закон

Автомобильная марка получила латинское название

День бухгалтера в Украине: как празднуют и какие зарплаты получают специалисты

День змей: рассказали как убежать от опасности

Рада проголосовала за документ, который начал новый период истории

Абажуры из человеческой кожи, испытания вакцинами и голод - как пытали заключенных Бухенвальда

Самое читаемое
Как теперь уснуть: бесстыжая фитнес-модель показала фото топлесс и лишила покоя тысячи поклонников
Как теперь уснуть: бесстыжая фитнес-модель показала фото топлесс и лишила покоя тысячи поклонников
4
 Просмотров: 24147
Порноактриса в белом пуш-апе отпраздновала прирост 350 тыс. подписчиков всего за год
Порноактриса в белом пуш-апе отпраздновала прирост 350 тыс. подписчиков всего за год
4
 Просмотров: 11862
Королева фитнеса в Европе доказала, что можно быть женственной и сексуальной, несмотря на мышечную массу
Королева фитнеса в Европе доказала, что можно быть женственной и сексуальной, несмотря на мышечную массу
18
 Просмотров: 10503
Королева бурлеска в кружевном белье показала эротику на барной стойке
Королева бурлеска в кружевном белье показала эротику на барной стойке
11
 Просмотров: 9648
Счастливые и улыбающиеся: показали фото семьи, погибшей на Столичном шоссе
Счастливые и улыбающиеся: показали фото семьи, погибшей на Столичном шоссе Просмотров: 8541
Спорт
Михайличенко рассказал о проблемах "Динамо"
Михайличенко рассказал о проблемах "Динамо" Просмотров: 81
Удержит ли Суркис Михайличенко
Удержит ли Суркис Михайличенко
 Просмотров: 135
Как забивались мячи в матче "Динамо" - "Заря"
Как забивались мячи в матче "Динамо" - "Заря"
 Просмотров: 117
Игрок "Милана" забил фантастический мяч в ворота "Пармы"
Игрок "Милана" забил фантастический мяч в ворота "Пармы"
 Просмотров: 252
"Динамо" выиграло в "Зари" битву за второе место
"Динамо" выиграло в "Зари" битву за второе место
 Просмотров: 657
Больше всего комментируют
3
Украина движется не в том направлении - мнение народа
3
Зеленский: Все уже устали от этого карантина
3
Кравчук призвал Зеленского наказывать нарушителей закона, кем бы они ни были
2
Эпоха бедности закончилась. "Слуга народа" носит кольцо за 9 минималок
2
Завтра Зеленский предложит кандидатуру главы Нацбанка. СМИ назвали 9 кандидатов
Голосов: 367
Голосование Кто займёт второе место в УПЛ 2019/20?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Десна"
  • 3) "Заря"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua