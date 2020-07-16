Михайличенко рассказал о проблемах "Динамо"

Алексей Михайличенко доволен результатом. Фото Фк "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко подвел итог победы над "Зарей" (3:1) в 31-м туре УПЛ.

"Эмоции положительные. После матча зашли в раздевалку и коротко сказали, что закончили, так как без матча с "Колосом" все это не имеет смысла. Празднования не будет. Важная игра, которая дает право бороться за ЛЧ. Готовимся к следующему матчу.

Перед этим была обидная ничья с "Александрией". Понимали, что только победа устраивает. Нужно отдать должное "Заре", они тоже на победу вышли. Понимали, что будет борьба характеров. Было много брака. В начале сами себе привезли гол, но хорошо, что не остановились, играли и вышли вперед. Обе команды имели массу возможностей забить. Плохая реализация из-за нервозности и прекрасной игры вратарей.

Результат нас устраивает, но трудно его комментировать. 4-й матч за 12 или 13 дней. Месяц только восстанавливались, а не тренировались. Мышечная травма не только у Вербича и Бурды, а и у Сидорчука. Нагрузки очень большие. Из-за коронавируса не так прошла подготовка. Теперь все переоценят предсезонные сборы. Нужно отходить от этого матча и готовиться к следующему.

Русин хорошо игру провел. Мог сделать хет-трик. У него было достаточно моментов, полезно сыграл для команды", – сказал Михайличенко.

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Динамовцы набрали 59 зачетных баллов и на два пункта опережают "Зарю". В "Десны" осталось 55 очков.