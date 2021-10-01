Скрипник объяснил, почему "Заря" крупно проиграла "Роме"

Виктор Скрипник возглавляет "Зарю" с лета 2019 года. Фото: ФК "Заря"

В матче второго тура Лиги конференций "Заря" дома проиграла разгромно "Роме" - 0:3.

Наставник луганчан Виктор Скрипник прокомментировал поражение команды.

"Все делали, чтобы порадовать болельщиков. Но игра есть игра. Видно разницу. Впечатление, будто из другого теста сделаны другие игроки. Но это опыт. Никто не любит проигрывать. Все расстроены. Но что делать? Выше головы в этот раз мы не прыгнули.

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Вышли исполнители. Ротация у них безболезненная. А нам позволить ротацию - значит, какие-то позиции будут проседать.

Есть моменты, в которых можно было и лучше сыграть. Но все старались. Видели, что все было от сердца, на пределе. Но таков уровень нашего футбола и команды. Интенсивная игра. Выложились по полной. Во всем есть разница. Единоборства, выполнение, мышление - все, в чем сейчас отстаем.

"Рому" можно поздравить с победой. Кто выходит на поле - добавляет. Такие люди сидят на скамейке. Но мы все равно смотрим на себя. Уверен, это нам поможет в будущем, - цитирует Скрипника Sport Arena.

"Заря" пока не набрала ни одного очка в матчах Лиги конференций. В первом туре команда Скрипника проиграла норвежскому "Будё-Глимт". Лидирует в группе "Рома", которая имеет две победы. В третьем и четвертом туре "Заря" сыграет против софийского ЦСКА.