Скрипник объяснил, почему "Рома" разгромила "Зарю"

Виктор Скрипник возглавляет "Зарю" с лета 2019 года. Фото: ФК "Заря"

В матче пятого тура Лиги конференций "Рома" разгромила "Зарю" -4:0.

Наставник украинской команды Виктор Скрипник объяснил причину поражения команды низким классом.

Поздравляю "Рому" с заслуженной победой. Нам очень сложно играть против целевой команды, как "Шахтеру" было с "Интером". "Роме" нужна была победа, они провели идеальный матч. Есть встречи, когда победители не побеждают, но этого не случилось.

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Победил класс, самая сильная команда. Мы совершили ошибки, но не могу винить свою команду. Желаю "Роме" побеждать дальше. Смотрим на матче в Украине, где продолжим свой путь.

"Рома" – отличная команда, и мы были рады сыграть с ней. Мы анализировали соперника перед матчем, но не сумели продать то, что подготовили. Иногда вы делаете все возможное, но не получаете результата – это футбол.

Первые и последние десять минут матча важны в футболе, игроки пытались, но теряли концентрацию. Мы сделали все, что в наших силах, и это самое главное", – сказал Скрипник Forzaroma.info.



После поражения в Риме "Заря" упустила шансы выйти из группы. Команда Скрипника имеет в своем активе шесть очков. В следующем туре "Заря" будет принимать лидера группы "Буде-Глимт". Матч пройдет 9 декабря в Запорожье. Начало матча в 20:00. Отчет об игре читайте на нашем сайте.