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вторник, 19 октября 2021 16:13

"Заря" предлагает Скрипнику новый контракт

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&quot;Заря&quot; предлагает Скрипнику новый контракт
Виктора Скрипника звали в российские клубы, но он отказался. Фото: "Заря"

Луганская "Заря", несмотря на неубедительный старт команды в нынешнем сезоне на внутренней арене и в еврокубках, всецело продолжает доверять главному тренеру команды Виктору Скрипнику.

До зимнего антракта руководство луганского клуба планирует достичь финальной точки по новому контракту в переговорах с Виктором Скрипником. Ранее, в июле, "Заря" сделала специалисту предложение продлить контракт. Сейчас клуб вышел на Скрипника с новым, улучшенным предложением, после которого стороны находятся в переговорном процессе. Сообщает sport.ua

Контракт Скрипника с "Зарей" действует до лета 2022 года. Заря под руководством специалиста дважды становилась бронзовым призером чемпионата Украины, а также играла в группе Лиги Европы.

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Сейчас луганчане в чемпионате УПЛ после 11 туров занимают пятое место. В Лиге Конференций луганчане занимают четвертое место, проиграв два матча с общим счетом 1:6.

21 октября "Зарю" ждёт выездной еврокубковый матч против болгарского ЦСКА.

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Дата
19
октября

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